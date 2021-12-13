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  3. Omicron varyantından ilk ölüm haberi geldi! Vaka İngiltere'deydi

Omicron varyantından ilk ölüm haberi geldi! Vaka İngiltere'deydi

Birleşik Krallık'ta Omicron varyatına yakalan bir kişi hayatını kaybetti. Açıklama İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi.

Omicron varyantından ilk ölüm haberi geldi! Vaka İngiltere'deydi

Koronavirüs'ün son çıkan varyantı Omicron tüm dünyaya korku salmıştı. Birleşik Krallık, varyantın etkilerini ve aşılara karşı dayanıklılığını endişe içerisinde inceliyordu. Nitekim korkutan haber geldi.

Bir aşı merkezinde açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Maalesef Omicron hastaneye yatacak kadar hasta ediyor ve maalesef Omicron tespit edilmiş en azından bir hastanın yaşamını kaybettiğini doğrulayabilirim” diyerek omicron varyantından dolayı gelen ilk ölümü açıkladı.

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"ÜÇÜNÇÜ DOZ AŞILARIMIZI OLMALIYIZ"

Johnson virüsle ilgili olarak, “Bence bunun virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikriyle birlikte onun toplum içinde hız kazanmasına dikkat etmeliyiz. Yapacağımız en iyi şey üçüncü doz aşılarımızı olmak” ifadelerini kullandı.

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OMICRON VARYANTI TÜRKİYE'DE

Ülkelerin aldığı yoğun önlem ve kısıtlamalara karşın omicron varyantı yayılmaya devam ediyor. Varyant büyük bir korkuya sebep olurken son olarak Türkiye'de de görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamada bulundu. Koca Meclis'te yaptığı açıklamalarda, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere toplam 6 vakanın saptandığını belirtti. 

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Bu 6 vakada hastane ihtiyacının bulunmadığını söylerken; belirtilerinin hafif ve herhangi bir problemlerinin olmadığını ekledi.

Bakan Koca, şu anda bulaşıcılığın normalden daha fazla olduğunu fakat etkisinin daha düşük olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Vatandaşlara düşen görevin ise tedbirlere sıkı sıkıya uymaları gerektiği olduğunu vurguladı.

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OMICRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529’u ‘endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron ismiyle tanımladı. Delta varyantından daha bulaşıcı ve daha tehlikeli olduğu bildirildi.

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Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant Omicron diğer ismiyle nu varyantı oldu.

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Varyantın içerisinde tam 32 farklı mutasyonun tespit edilirken, virüsün corona aşılarına karşı daha dirençli olabileceği duyuruldu.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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