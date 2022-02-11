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Omicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu

Koronavirüsün Omicron varyantını ilk tespit eden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, kendisiyle iletişime geçen politikacılarından hastalığın hafif olduğunu söylemesi için baskı olduğunu söyledi.

Omicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu

Tüm dünyada baskın varyant haline dönüşen koronavirüsün Omicon varyantını Güney Afrika'da ilk tespit eden doktor Angelique Coetzee çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varyant hakkında bilgi veren Coetzee, dünyanın dört bir yanından doktorların ve siyasi isimlerin kendisiyle iletişime geçtiğini ve baskı gördüğünü anlattı. 

"CİDDİ BİR HASTALIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORLARDI"

İngiliz Daily Telegraph’a konuşan Dr. Coetzee, Omicron varyantının hafif olarak tanımlanmasını söylememesinin istendiğini belirterek," Güney Afrika dışından bilim insanları ve politikacılar benimle iletişime geçiyorlardı. Onlarla konuştuğumda bana yanıldığımı, ciddi bir hastalık olduğunu söylüyorlardı." ifadelerini kullandı. 

Omicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu

"HAFİF BİR HASTALIK OLDUĞUNU SÖYLEMEMİ İSTEYEN ÇOK FAZLA BASKI OLDU"

Coetzee, politikacı ve bilim insanlarından kendisine baskı olduğunu ifade ederek," Güney Afrika'da daha hafif bir hastalık; ancak Avrupa'da ciddi. Politikacıların söylememi istediği şey bu. Avrupalı ​​bilim insanları ve politikacılardan bunun hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu." dedi.

Omicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu

OMİCRON HAFİF SEMPTOMLARLA GEÇİYOR

Omicron varyantını kapanların Delta'ya göre çok hafif semptomlar yaşadığını dile getiren Coetzee, genel olarak hastaların yalnızca boğaz ağrısı ve yorgunluk yaşadıklarını söyledi. 

"BENİ OMİCRON'U KÜÇÜKSEMEKLE SUÇLUYORLAR"

Coetzee," Beni yalan söylemekle, Omicron'u küçümsemekle suçluyorlar. Onlara göre 38'den fazla mutasyonu olan bir hastalığın hafif olması imkansız." dedi. 

Omicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu

AŞILANMAYANLAR RİSK ALTINDA

Güney Afrika Tabipler Birliği'nin de başkanı olan Dr. Coetzee, Omicron'un aşılanmamışlar için daha ciddi olduğunu vurgulayarak, hastalığa yakalananların çoğunluğunun ise durumunun hafif olduğunu söyledi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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