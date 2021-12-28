Omicron varyantının tespit ve tedavisi için geliştirilen yeni teknoloji yolda!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve varyantlarına karşı yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele konulu bir toplantıda konuşan Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, “Uzman grubumuz, Güney Afrika’dan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ve federal kuruluşlardan uzmanlarla birlikte yeni varyantın bulaştığı kişilere tıbbi yardım sağlama konusunu tamamıyla çözümlemiş olarak döndü” ifadelerini kullandı.

"HASTA YÖNETİMİYLE İLGİLİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLDİ"

Muraşko, Rus uzmanların hastalığın seyrini tam olarak inceleyip gerekli laboratuvar testlerini yürüttüğünü ekledi. Rus Bakan, “Şu an itibarıyla tanı, tedavi ve hasta yönetimiyle ilgili teknolojiler geliştirilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanların bulunduğu bir uçak Güney Afrika’ya gönderilmişti.

Uzmanların dönüşü sonrasında yapılan açıklamada Omicron varyantı ile enfekte olan aşısız kişilerin hastalığı ağır geçirdiklerine vurgu yapılmış, “Hastalık, aşısız kişiler ve özellikle ileri yaş gruplarında ağır geçerken, aşılı kişiler ve hastalığı daha önce geçirenlerde daha hafif seyrediyor” denilmişti.