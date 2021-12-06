Omicron ve döviz kurları altın fiyatlarını tetikledi! Gram altın rekoruna rekor ekledi! Yatırım yapan paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Omicron ve döviz kurları altın fiyatlarını tetikledi! Gram altın rekoruna rekor ekledi! Yatırım yapan paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Koronavirüsün yeni varyantının piyasalarda oluşturduğu endişe ve döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 6 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...