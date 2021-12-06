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  3. Omicron ve döviz kurları altın fiyatlarını tetikledi! Gram altın rekoruna rekor ekledi! Yatırım yapan paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Omicron ve döviz kurları altın fiyatlarını tetikledi! Gram altın rekoruna rekor ekledi! Yatırım yapan paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Koronavirüsün yeni varyantının piyasalarda oluşturduğu endişe ve döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 6 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Omicron ve döviz kurları altın fiyatlarını tetikledi! Gram altın rekoruna rekor ekledi! Yatırım yapan paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 6 Aralık 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 