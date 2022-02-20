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Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü kişileri uyardı!

Koronavirüsün Omicron varyantının ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi semptomlara da neden olduğu ortaya çıktı.

Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü kişileri uyardı!

Son zamanlarda ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Omicron'un bu semptomlara da neden olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle 65 yaşından büyükleri tedbirli olmaları için uyarıyor.

Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz ağrısı ve eklem ağrıları omicron'un en yaygın belirtileri. Bu belirtilere ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı da eklendi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, COVID-19'un solunum yolları, kap ve damar endoteli iç zarlarına tutunduğunu aktararak, bu nedenle esas olarak semptomların bu yönde görüldüğünü söyledi.

Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü kişileri uyardı!

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Akhan, bağırsakların da bu açıdan önemli olduğuna dikkati çekerek, virüsün sindirim sistemini de etkileyebildiğine dikkati çekti.

İshal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti olanların test yaptırması öneriliyor.
 
Viral enfeksiyonları işaret eden semptomların ateş, kas ağrıları, genel bir halsizlik, baş ağrısı gibi genel semptomlar olduğu bilgisini paylaşan Akhan, bunlarla birlikte baş edilemeyen karın ağrısı, ishal varsa bunun da önemli olduğunu, mutlaka test yapılması gerektiğini vurguladı.

Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü kişileri uyardı!

65 YAŞ ÜZERİNE TEDBİR UYARISI

Özellikle 65 yaşından büyükler ve kronik hastalığı olanların tedbirlere uyması gerektiği vurgulanıyor.

Virüsün oldukça büyük değişiklikler yaptığını ve ikinci kere, üçüncü kere enfekte olanların görüldüğünü aktaran Akhan, "65 yaş üstünde olanlarda mutlaka ek olan bir hastalık da oluyor, ekleniyor buna. Bir KOAH olabiliyor, kalple ilgili bir problem olabiliyor… Bunlar tekrar hastalandıklarında dengeyi bozabilir ve tekrar nasıl atlatacaklarını bilemeyebiliriz" dedi.

Omicron'da 3 yeni belirti! Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü kişileri uyardı!​​​​​​​

(Kaynak: TRTHaber)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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