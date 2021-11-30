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  3. Omicron'u tespit eden doktor açıkladı! Risk grubunda yer alan yaş aralığı paniğe neden olacak!

Omicron'u tespit eden doktor açıkladı! Risk grubunda yer alan yaş aralığı paniğe neden olacak!

Omicron varyantını ilk kez tespit eden uzman isim Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyantın hangi yaş gruplarında daha sık görüldüğünü açıkladı.

Omicron'u tespit eden doktor açıkladı! Risk grubunda yer alan yaş aralığı paniğe neden olacak!

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel risk çok yüksek" olarak uyardığı, uzmanlarınsa "en tehlikeli varyant türü" dediği Omicron, koronavirüsün ardından yeni bir paniğe neden oldu. İlk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron (Nu) varyantı, içerisinde 32 farklı mutasyon barındırıyor. Bu da bulaşıcılığını ve etkisini arttırıyor. Toplamda 10 ülkede görülen bu varyant için Dr Angelique Coetzee, riskli grubu açıkladı.

Omicron'u tespit eden doktor açıkladı! Risk grubunda yer alan yaş aralığı paniğe neden olacak!

40 YAŞ VE ALTI RİSKLİ GRUPTA YER ALIYOR

Son olarak, Biontech'i harekete geçiren ve özel aşı üretilmesi için çalışmalara başlanılan Omicron varyantı, 40 ve altı insanları etkisi altına alıyor. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

Omicron'u tespit eden doktor açıkladı! Risk grubunda yer alan yaş aralığı paniğe neden olacak!

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NEDİR?

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması. Belirtileri içerisinde; Kas ağrısı, kırgınlık, eklemlerde hassasiyet, yorgunluk, hafif öksürük gibi "yorgunluk" gibi görülen belirtiler yer alıyor.

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee gazetelere yaptığı açıklamada, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' ifadelerine yer vererek, yeni varyant türünün belirtisini açıkladı. Bunlarla birlikte hafif öksürüğün de olabileceğine dikkat çeken uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Bu varyantın en korkutucu yanı ise yüksek derecede bulaşıcı olması.

Omicron'u tespit eden doktor açıkladı! Risk grubunda yer alan yaş aralığı paniğe neden olacak!

OMİCRON NEDİR? 

Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.

 Omicron, Kovid-19 virüsünün yeni varyantı olarak bilinen bir virüs tehlikesidir. Toplamda 10 ülkeye ulaşan bu varyantın, Türkiye'ye de gelme olasılığı da var. micron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirmişti. Son olarak, Japonya'da tedbiri baştan almak istedi ve sınırlarını tüm ziyaretçilerine kapatacağını bildirdi.

Omicron'u tespit eden doktor açıkladı! Risk grubunda yer alan yaş aralığı paniğe neden olacak!

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