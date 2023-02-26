Omid Hamedifar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Hamedifar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Hamedifar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Hamedifar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Hamedifar 20 Ağustos 2000 tarihinde Shush, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امید حامدی فر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Hamedifar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxygen sport agency yapmaktadır. Omid Hamedifar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omid Hamedifar'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Omid Hamedifar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Hamedifar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omid Hamedifar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Hamedifar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Foolad FC U21

9 Temmuz 2019 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2022 yılında Esteghlal FC

Omid Hamedifar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Hamedifar şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Omid Hamedifar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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