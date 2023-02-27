Omid Khaledi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Khaledi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Khaledi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Khaledi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Khaledi 30 Kasım 1987 tarihinde Ramshir şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امید خالدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Khaledi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omid Khaledi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Omid Khaledi'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omid Khaledi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Khaledi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omid Khaledi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Khaledi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2011 yılında Foolad

1 Temmuz 2016 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

19 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

2 Mart 2021 yılında Sanat Naft

Omid Khaledi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Khaledi şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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