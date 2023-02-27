Omid Latifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Latifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Latifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Latifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Latifi 21 Eylül 1999 tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امید لطیفی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Latifi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Omid Latifi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Omid Latifi'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omid Latifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Latifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omid Latifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Latifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal Khz.

16 Ekim 2020 yılında Mes Rafsanjan

18 Mart 2021 yılında Esteghlal Khz.

31 Temmuz 2021 yılında Mes Rafsanjan

Omid Latifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Latifi şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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