Omid Nafez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Nafez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Nafez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Nafez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Nafez 20 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da امید نافظ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Nafez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omid Nafez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Omid Nafez'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Omid Nafez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Nafez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omid Nafez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Nafez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Malavan

Omid Nafez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Nafez şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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