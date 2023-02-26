Omid Noorafkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Noorafkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Noorafkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Noorafkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Noorafkan 9 Nisan 1997 tarihinde Shahr-e Rey, Tehran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امید نورافکن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Noorafkan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omid Noorafkan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Omid Noorafkan'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Omid Noorafkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Noorafkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omid Noorafkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Noorafkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2018 yılında RSC Charleroi

26 Ocak 2019 yılında Esteghlal FC

30 Haziran 2019 yılında RSC Charleroi

20 Ağustos 2019 yılında Sepahan

30 Haziran 2020 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2020 yılında Sepahan

Omid Noorafkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Noorafkan şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omid Noorafkan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saipa FC (-12/2012), Esteghlal FC (1/2013-7/2014)

İran takımında 21 numaralı formasıyla 17 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İran U23 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İran U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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