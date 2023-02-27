Omid Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Singh 10 Mart 1991 tarihinde Behbahan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran,Hindistan uyrukludur.Gerçek adı da اميد سينگ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Singh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Omid Singh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omid Singh'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omid Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omid Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gahar Zagros

1 Temmuz 2013 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

14 Ocak 2016 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2016 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

10 Ocak 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

16 Ekim 2020 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Havadar SC

Omid Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Singh şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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