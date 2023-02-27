Omid Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omid Singh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omid Singh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Omid Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omid Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Singh 10 Mart 1991 tarihinde Behbahan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran,Hindistan uyrukludur.Gerçek adı da اميد سينگ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Singh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Omid Singh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omid Singh'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omid Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Omid Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gahar Zagros

1 Temmuz 2013 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

14 Ocak 2016 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2016 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

10 Ocak 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

16 Ekim 2020 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Havadar SC

Omid Singh kimdir

Omid Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Singh şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omid Singh nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Soon Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soon Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valdimar Dadi Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valdimar Dadi Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rurik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rurik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rurik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rurik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi