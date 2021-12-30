Omicron hızla yayılıyor! Peki, uzaktan eğitim gelecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin önemli notlar paylaştı. Omicron varyantı yetmezmiş gibi, bir de Delmicron varyantının ortaya çıkması velilerde ve öğrencilerde büyük panik yarattı. Bununla birlikte, çocukların 5-8 saat arası okullarda durması Omicron tehlikesini arttırır mı? Uzaktan eğitim gelecek mi? soruları herkesin aklına yer etti. Bakan Özer, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime ilişkin net yanıtlarda bulundu.

UZAKTAN EĞİTİM GELECEK Mİ?

Görev başına geldiği ilk günden itibaren, öğrencilerin okullarına kavuşması için çalışan Bakan Özer, yüz yüze eğitimin devam etmesi yönünde oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Özer, "Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük." ifadelerini kullanarak ekledi, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." dedi.

Bakan Özer'in diğer satır başlıkları;

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

"En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı."