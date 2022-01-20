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Omnivor ne demek, TDK'ya göre Omnivor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Omnivor kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Omnivor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Omnivor nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Omnivor kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Omnivor ne demek, TDK'ya göre Omnivor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Omnivor ne demek? Omnivor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi omnivor kelimesi. Peki omnivor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre omnivor nedir, omnivor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OMNİVOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Omnivor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Omnivor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre omnivor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hem et hem ot ile beslenen canlı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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