Omran Haydary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omran Haydary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omran Haydary kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omran Haydary ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omran Haydary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omran Haydary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omran Haydary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omran Haydary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omran Haydary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omran Haydary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omran Haydary 13 Ocak 1998 tarihinde Mazar-i-Sharif şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Afganistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da عمران حیدری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omran Haydary Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Omran Haydary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omran Haydary'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omran Haydary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omran Haydary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Omran Haydary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omran Haydary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Roda JC U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2018 yılında FC Dordrecht

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia Grudz.

11 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

6 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2023 yılında Lechia Gdansk

Omran Haydary kimdir

Omran Haydary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omran Haydary şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MSP '03, Roda JC

Omran Haydary Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Afganistan takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omran Haydary nereli

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