Omri Ben Harush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omri Ben Harush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omri Ben Harush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omri Ben Harush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omri Ben Harush 7 Mart 1990 tarihinde Netanya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עומרי בן הרוש şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omri Ben Harush Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omri Ben Harush, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Omri Ben Harush'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omri Ben Harush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omri Ben Harush isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omri Ben Harush Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omri Ben Harush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2013 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Haifa

6 Ağustos 2018 yılında KSC Lokeren

8 Ekim 2020 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

21 Ağustos 2022 yılında Ness Ziona

Omri Ben Harush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omri Ben Harush şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omri Ben Harush Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Netanya

İsrail takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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