Omri Glazer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omri Glazer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omri Glazer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omri Glazer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omri Glazer 11 Mart 1996 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da עמרי גלזר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omri Glazer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omri Glazer'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Omri Glazer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omri Glazer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omri Glazer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omri Glazer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2016 yılında Maccabi Haifa

18 Temmuz 2019 yılında Ness Ziona

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Omri Glazer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omri Glazer şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omri Glazer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv, Hapoel Raanana

İsrail takımında 23 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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