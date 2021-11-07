Ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı! SDA kurucularından Hasan Çengiç hayatını kaybetti!

Bosna Hersek İslam Birliği'nde önemli roller üstlenmiş ve görevler yürütmüş, savaş döneminde Savunma Bakanlığı yapmış, Bosna Hersek'e ömrünü adayan isimlerden biri olan Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin kurucularından Hasan Çengiç, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HAYATINI BOSNALI MÜSLÜMANLARIN SAVUNMASINA ADAMIŞTI

1983 yılında Saraybosna'daki Genç Müslümanlar'a ilişkin davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkum edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek'in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı.

1992-96 yılları arasında Bosna Hersek Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın yurt dışı lojistik şefi görevini üstlenen Çengiç, savaş döneminde Tahran ve İstanbul'da yaşamış ve Bosna Hersek ordusuna destek için oldukça önemli çalışmalarda bulunmuştu.

1996 yılı Şubat ve Aralık ayları arasında Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı olan Çengiç, Bosna Hersek parlamentosunda da görev yapmıştı. İslam Birliği Meclis Başkanlığı vazifesinde de bulunan Çengiç, özellikle Bosnalı Müslümanlar için büyük önem arz ediyordu.