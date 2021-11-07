Morula ne demek, TDK'ya göre Morula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı! SDA kurucularından Hasan Çengiç hayatını kaybetti!Yalancılar ve Mumları biter bitmez Elçin Sangu'dan bomba karar! Hayranlarını sevindirdi!UB40 grubunun kurucusu Astro lakaplı Terence Wilson hayatını kaybetti!İstanbul Boğazı'ndan renkli görüntüler! Maraton iki kıta arasında şölen yarattı!Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'den bebek açıklaması! Sitemkar sözleri dikkat çekti!Telepati ne demek, TDK'ya göre Telepati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ortaokulda skandal! Bir öğrenci 2 kız çocuğunu taciz etti! Maruz kaldığı iğrençliğe dayanamayan genç kız baygınlık geçirdi!Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiGöztepe - Konyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı! SDA kurucularından Hasan Çengiç hayatını kaybetti!

Ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı! SDA kurucularından Hasan Çengiç hayatını kaybetti!

Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından Hasan Çengiç'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Boşnak Müslümanlar, Çengiç'in ölüm haberinin ardından sarsıldı.

Ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı! SDA kurucularından Hasan Çengiç hayatını kaybetti!

Bosna Hersek İslam Birliği'nde önemli roller üstlenmiş ve görevler yürütmüş, savaş döneminde Savunma Bakanlığı yapmış, Bosna Hersek'e ömrünü adayan isimlerden biri olan Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin kurucularından Hasan Çengiç, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından Hasan Çengiç hayatını kaybetti!

HAYATINI BOSNALI MÜSLÜMANLARIN SAVUNMASINA ADAMIŞTI

1983 yılında Saraybosna'daki Genç Müslümanlar'a ilişkin davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkum edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek'in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı. 

1992-96 yılları arasında Bosna Hersek Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın yurt dışı lojistik şefi görevini üstlenen Çengiç, savaş döneminde Tahran ve İstanbul'da yaşamış ve Bosna Hersek ordusuna destek için oldukça önemli çalışmalarda bulunmuştu. 

1996 yılı Şubat ve Aralık ayları arasında Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı olan Çengiç,  Bosna Hersek parlamentosunda da görev yapmıştı. İslam Birliği Meclis Başkanlığı vazifesinde de bulunan Çengiç, özellikle Bosnalı Müslümanlar için büyük önem arz ediyordu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT