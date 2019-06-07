Ömrünün 40 yılını geçirdiği otobüste son nefesini verdi

Adıyaman'da 40 yıllık otobüs şoförü olan Abuzer Gül (62) son nefesini otobüste verdi.

Adıyaman'da 40 yılı aşkın süredir otobüs şoförlüğü yapan Abuzer Gül, İstanbul'dan Adıyaman'a gelirken kalp krizi geçirerek otobüste hayatını kaybetti. Şehirlerarası otobüste yıllardır şoförlük yapan Abuzer Gül, yine İstanbul'dan Adıyaman'a gelirken otobüste bulunan şoförlerin dinlendiği yerde uyurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Otobüsün diğer şoförü ve muavinin daha sonra fark ettiği olayda, şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ömrünün 40 yılını geçirdiği otobüste kalp krizi geçiren şahıs burada hayatını kaybetti.

Abuzer Gül'ün cenazesi Yeni Mezarlık Camiinde İkindi Namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Kaynak: İHA