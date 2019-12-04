OMÜ Hemşirelik Bölümü akreditasyon yolculuğunda sona yaklaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün akreditasyon sürecini yerinde gözlemleyip inceleyen Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) Değerlendirme Heyeti, üniversitede bu doğrultuda yürüttüğü 3 günlük çalışmasını tamamladı.

Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu başkanlığında 3 öğretim üyesi ve 1 öğrenci değerlendiriciden oluşan HEPDAK Değerlendirme Heyeti, yaptığı inceleme ve çalışmalarını rapor hâline getirerek OMÜ Yönetimi ile paylaştı.

Rapor olarak hazırlanan sonuç bildirgesi, OMÜ Yönetiminin de eşlik ettiği toplantıda açıklandı. Senato Salonundaki toplantıya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Ünlü Söğüt ile Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları katıldı.

Rektör Bilgiç: "Akreditasyon; bitmeyecek bir yolculuk"

Raporun açıklanmasından önce konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, HEPDAK Değerlendirme Heyeti ve akademisyenleri selamlarken "Üniversitemizin bir biriminin daha akreditasyon yolculuğunun tamamlanma aşamasında olması bakımından önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Bütün birimlerimizin bu yolculuğa başlaması ve gerekenleri yapması konusunda bizler teşvik edici, destekleyici fikirlerimizi sürekli kendileriyle paylaştık. Bunlar içerisinde Hemşirelik Bölümündeki hocalarımız da hemen bu işe hazır olduklarını söylediler ve akabinde çalışmalarına başladılar. Akreditasyon yolculuğu, sahaya çıkıp maçı kazanmak gibi değil, aksine başlayan ve bitmeyecek bir yolculuk. Elinizden gelenin en iyisini yapabilmek ve yaptığınız işten herkesin güvenle yaralanabilmesi adına sürekli içinde olduğunuz bir süreç. Bu süreci izleyen ve tespitlerini paylaşan Değerlendirme Heyeti üyelerinin, görevlerini büyük bir istek ve hevesle, fedakârlıkla yapmalarını çok değerli bulduğumuzu söylemeliyim. Dolayısıyla bu emeklerin, her hâlükârda pozitif ve özendirici etkilerinin olacağını, bütün paydaşları da mutlu edeceğini düşünmekteyiz. Farklı şehirlerden gelerek takdir edilecek bu gayretleri gösteren Heyetimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Hemşirelik Bölüm Başkanımız başta olmak üzere, bu süreci yöneten ve akredite olma yolunda çaba gösteren bütün Bölüm akademisyenlerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Çok kısa bir sürede büyük bir gayret sarf ettiğinizi ve işinize heyecanla sarıldığınızı görüyoruz"

Ardından söz alan HEPDAK Değerlendirme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Hemşirelik Bölümünün akreditasyona dair gayret ve motivasyonunun dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte sizlerin heyecanı ve azmi bizleri de fazlasıyla motive ediyor. Biz de takım olarak büyük bir özveriyle gece yarılarına kadar çalıştık. Başta Rektörümüz olmak üzere Hemşirelik Bölümünün çok kısa sürede büyük bir gayret sarf ettiğini ve işlerine heyecanla sarıldığını görüyoruz. Kalite süreçlerinin gerekli olduğuna ve Üniversitenin bu süreçleri gerçekleştirmesine inanan bir üst yönetimin olması ve yöneticilerin "etkili liderliği" bu süreci hızlandırdı" sözlerine yer verdi.

Heyet Başkanı Prof. Dr. Hatipoğlu, sonrasında öğretim elemanları, öğrenciler, eğitim yönetimi, fiziksel alt yapı, maddi kaynaklar, sürekli iyileştirme gibi standartlar üzerinden Hemşirelik Bölümünün akreditasyon sürecinin güçlü ve iyileştirilmesi gereken yanlarını, hazırladıkları sonuç bildirgesiyle paylaştı. Başkan Hatipoğlu, sonuç raporunu, toplantının bitiminde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi'ye teslim etti.

Sunduğu hemşirelik eğitiminin kalitesini üst düzeye çıkarıp, daha nitelikli hemşireler yetiştirerek toplum sağlığının geliştirilmesinde öncü olmayı hedefleyen OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, kısa sürede gösterdiği performansla akreditasyon yolculuğunu nihayetlendirmek adına yoluna devam ediyor.

HEPDAK, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türkiye'deki hemşirelik programlarının akreditasyonu yapmak üzere yetkilendirilen ve "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: İHA