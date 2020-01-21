OMÜ Rektörü ODÜ’de

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahsin Tonkaz ve Prof. Dr. Niyazi Taşçı'nın da bulunduğu ziyarette iki üniversite arasında gerçekleştirilecek ortak proje ve iş birliklerine ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, OMÜ Rektörü Sait Bilgiç'i, ODÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA