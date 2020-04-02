OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Acil Servisinde duyulan ihtiyaç üzerine Samsun Teknopark prototip atölyesinde yerli "videolaringoskop" cihazı üretildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çalışkan'ın acil serviste tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda, solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan "videolaringoskop" cihazı Samsun Teknopark'ın katkılarıyla üretildi. Cihazın teknik tasarımı konusunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras, Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat ve tasarımcı Ufuk Karabey'in de içerisinde bulunduğu çalışma ekibi, videolaringoskop cihazının en uygun tasarımını Samsun Teknopark Prototip Atölyesi'nde geliştirdi.

Amaçlarının videolaringoskop cihazının yerli ve milli olarak üretilmesi olduğunu belirten Çalışkan, "Piyasada 30 bin TL'yi bulan videolaringoskop cihazının, daha uygun maliyet ve geliştirilmiş özellikleriyle hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz" dedi.

Cihazın geliştirilmesine katkı sağlayan Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, Teknoparkların varoluş sebeplerinin bilim insanlarının buluşlarını hayata geçirmek olduğunu söyleyerek, Samsun Teknopark Prototip Atölyesi'nin bu anlamda üniversite ve Samsun sanayisine yenilikçi çalışmalarında her zaman destekçi olacağını belirtti.

Kaynak: İHA