OMÜ’de Azerbaycan Tanıtım Günü

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Azerbaycan Tanıtım Günü" düzenlendi.

OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım gününde kardeşlik vurgusu ön plana çıkarken Azerbaycanlı öğrencilerin sergilediği gösteriler de katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

"Biz kardeş ülkeleriz"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz bu tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesinin önemine vurgu yaparak, "Ne siz ne biz yabancı değiliz, biz kardeş ülkeleriz. Problemlerimiz aynı sıkıntılarımız aynı, bizler çok kadim bir kültür ve tarihin evlatlarıyız. Bu vesileyle bu coğrafyada başarılı olabilmek için çok çalışıp çok üretmemiz gerekiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizler elimizden gelen her türlü vazifeye hazırız. Bu anlamda çalışmanın yanında bu kültürel coğrafi özelliklerimizi anlatan günler de çok önemli" şeklinde konuştu.

"Uluslararası öğrenci Sayımız her yıl artıyor"

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, "Üniversitemizde günden güne uluslararası öğrenci sayımız artmaktadır. Bu yıl içerisinde 119 ülkeden 5 bin 700 uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim öğretim görmektedir. Bunun içerisinde Azerbaycanlı öğrenci sayımız 566 olmakla birlikte üniversitemizde öğrenim gören ülke vatandaşları sıralamasında da Azerbaycan en kalabalık 3. ülke konumundadır. Böyle bir organizasyonla bizleri bir araya getiren ve Azerbaycan'ın danslarını, şiirlerini, türkülerini tanıtarak bizleri eğlendirecek, herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Misafir olarak gelen Doç. Dr. Mesude Veliyeva Altun, Azerbaycan'ı temsil etmenin gurur verici olduğunu belirtti. Altun, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin meşakkatli bir yoldan geçtiğinin altını çizerek ülkenin anayasası hakkında bilgiler verdi.

"Amacımız hep birlikte olmak "

Azeri Öğrenci Temsilcisi Baba Osmanov, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş olduğunu belirterek, "Tanıtım gününün amacı Samsun'daki Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir araya getirmek ve Azerbaycan'ın 101. kuruluş yılını hep birlikte kutlamaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve tanıtımın ardından konuklara Azerbaycan dolmasının ikram edildi. Düzenlenen programa, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA