OMÜ’de ‘Usta Söyleşileri’ konferansı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesinde "Usta Söyleşileri" konulu bir konferans düzenlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan fakülte binasında düzenlenen konferansa İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Derya Yetim ve foto muhabiri Necati Savaş konuşmacı olarak katıldı. Fotoğraf çekmenin ve muhabir olmanın bir tutku olduğunu belirten Derya Yetim, "Haberle fotoğraf arasındaki ilişkinin çok yönlü olduğunu söylemek mümkündür. Bu çok yönlü ilişkide fotoğraf, haberleri tamamlamakta, kanıtlamakta, evrensel kılmakta ve fark edilir olmasını sağlayabilmektedir. Bunları sağlayabildiği ölçüde de haberi daha da etkili kılabilmektedir" dedi.

Ödüllü fotoğraflar sergilendi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), yılın ödül alan fotoğraflarının bulunduğu "2019 Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Üniversitelilerle Buluşuyor" adlı sergiyi de öğrencilerle buluşturdu.

Düzenlenen konferansa TFMD yetkilileri, OMÜ Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Program, Yetim ve Savaş'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA