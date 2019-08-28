OMÜ’nün bir projesine daha TÜBİTAK desteği

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) potansiyelini projelerle somutlaştırmaya çalışan ve akademisyenlerini bu yönde motive edip özendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), Diş Hekimliği Fakültesi Arş. Gör. Dr. Cangül Keskin'in projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Bilimsel ve Teknik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2019 yılı birinci döneminde başvuru yapan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Arş. Gör. Dr. Cangül Keskin'in TÜBİTAK 1001 projesi, Kurum tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ-TTO, projenin yazım sürecinde destek verdi

OMÜ mensubu akademisyenlere, proje yazımı ve hazırlanması aşamalarında sürekli destek veren Üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) söz konusu projede de genç araştırmacının yanında yer alarak kendisine rehber oldu. Öğr. Gör. Dr. Cangül Keskin'in projesi: "Kanal içi kriyoterapi uygulamasının; primer endodontik infeksiyonlu dişlerle ilgili inflamatuar sitokin ve proteolitik enzim seviyelerine ve postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi"ni içeriyor.

Arş. Gör. Dr. Keskin'e proje yazım sürecinde destek veren OMÜ-TTO, Öğr. Gör. Dr. Keskin'i tebrik ederek kendisine başarısının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA