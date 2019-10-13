OMÜ’nün kimyager adayları beyaz önlüklerini giydi

Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünün yeni öğrencileri, "beyaz önlük" töreniyle kimyagerlik yolunda ilk adımlarını attı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Fevzi Köksal Konferans Salonu'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, kimyagerlerin henüz bir meslek odası olmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Batı, "Ülkemizde Kimya Mühendisleri Odası var ve etkin olarak faaliyet gösteriyor ancak kimyagerler açısından baktığımızda bu mesleği yapanların henüz bir odası yok. Türkiye Kimyagerler Derneğimiz mevcut ve meslek grubumuzda bir dayanışmanın, birlikteliğin ve gücün oluşturulması gayreti içerisinde. İşte bu birlikteliği ve dayanışmayı ortaya koyamıyorsanız haklarınızı da elde etmeniz zorlaşıyor. Dolayısıyla bu tür faaliyetleri fakülte olarak çok önemsiyoruz" dedi.

"Kendini yetiştiren öğrenci girdiği işlerde başarılı olur"

Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uyanık da, kimyagerlerin, fabrikaların kalbi olan laboratuvarlarda çalıştıklarını kaydetti, kimyanın ekonomide ciddi bir paya sahip olduğunu belirterek, "Bizler de burada sizleri, dünyada bir kimyager ne biliyorsa o bilgilerle teçhiz etmeye ve dolayısıyla ekonomide kayda değer bir paya sahip kimya sanayisinde gerekli olan donanıma kavuşturmaya çalışmaktayız. Eğer bir öğrenci "Mühendisliği kazanamadık, kimya bölümüne geldik" diye düşünüyorsa çok yanılıyor çünkü kendini yetiştiren ve donatan kimya bölümü öğrencisinin boş gezeni yoktur ve girdiği işlerde de çok başarılı olur. Bu sebeple kendinizi ne kadar hayata hazırlar ve bu uğurda emek verirseniz o derece başarılı olursunuz" diye konuştu.

"Kimyagerlikten başka bir meslek tanımamazlık gibi bir tavrımız elbette olamaz"

Türkiye Kimyagerler Derneği Karadeniz Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Alkan ise Türkiye'de temel bilimlerdeki kontenjan sorununun kimya bölümünü de etkilediğini söyledi. Doç. Dr. Alkan, "Almanya'da Münih Teknik Üniversitesinin 40 civarında bir kontenjanı varken, gece ve gündüz programlarının ayrı ayrı 100 kişilik olduğu kimya bölümlerinden bizler mezunlar verdik. İşte bunları tartışmak gerekiyor yani burada meslek taassubu yapmıyoruz; kimyagerlikten başka bir meslek tanımamazlık gibi bir tavrımız elbette olamaz. Bizler güçlü ve zayıf yönlerimizi SWOT analizleriyle tahlil ederek yolumuza devam etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kimyagerler Derneğinin sadece kimya sektörüyle uğraşmadığını vurgulayan Doç. Dr. Ali Alkan, düzenledikleri ulusal ve uluslararası etkinliklerle de Türkiye'nin duruşu ve imajına çok ciddi katkılar sunmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Törene ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Samsun Bölge Koordinatörü ve Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan İçbudak da katıldı.

Ali Alkan'ın sunumunun ardından, OMÜ'nün genç kimyager adaylarına Dekan Prof. Dr. Bekir Batı, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uyanık, Türkiye Kimyagerler Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Alkan ve Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından mesleklerini simgeleyen beyaz önlükleri giydirildi.

Toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

Kaynak: İHA