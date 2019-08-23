Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Ömür Gedik kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nden 1992'de mezun oldu. Üniversite yıllarında okulun müzik klübünde aktif olarak çalıştı. Bölümün seçmeli olarak verdiği sinema derslerine katıldı. Ayrıca sınırlı sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen creative writing derslerinde beş dönem boyunca hikaye ve senaryo yazımı üzerinde çalışmalar yaptı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004′te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8′de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005′ten itibarenKanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor.

2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.