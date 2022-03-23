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Ömür Gedik kurban bayramını hiçe saydı, Müslümanlardan tepki yağdı! "Hayvanlar kurtulsun"

Şarkıcı Ömür Gedik, et fiyatlarına yansıyan zamları destekleyerek, Müslümanları çileden çıkaran açıklamalarda bulundu.

Ömür Gedik kurban bayramını hiçe saydı, Müslümanlardan tepki yağdı! "Hayvanlar kurtulsun"

Ömür Gedik, sosyal medya hesabından artışa geçen kırmızı et fiyatlarına destek çıktı. Et ve Süt Kurumunu kırmızı et fiyatlarına zam yapmasına ilişkin açıklama yapan Genel Müdür Osman Uzun, kurumun et fiyatlarının düşük olduğuna dikkat çekmiş, bu sebeple kuyruklar oluştuğundan zam yapma kararı alındığını dile getirmişti. Açıklamaların ardından şarkıcı Ömür Gedik, "Kırmızı et daha da pahalansın" desteği geldi.

Ömür Gedik kurban bayramını hiçe saydı, Müslümanlardan tepki yağdı! Hayvanlar kurtulsun

MÜSLÜMANLAR VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Şarkıcı Ömür Gedik, kırmızı ete gelen zammın ardından, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun…" yorumunda bulununca, Müslüman vatandaşların tepkisini topladı. Kurban Bayramı örneği veren sosyal medya kullanıcılarından "Yediğiniz hamburgerler ağaçta yetişiyor galiba, bu söylediğiniz Kurban bayramına, adaklık kurbanlara da aykırı" yorumu gelirken, "Dini hususta çok yara alırsınız" uyarısı da geldi.

Ömür Gedik kurban bayramını hiçe saydı, Müslümanlardan tepki yağdı! Hayvanlar kurtulsun

Bölge Gündem Editör Ekibi
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