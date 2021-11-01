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Ömür Gedik'ten akıl almaz istek! Okan Bayülgen şaştı kaldı! "Et yiyelim ama..."

Haber Global'de Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübüne konuk olan Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek isteğini açıklaması üzerine duyanları hayrete düşürdü.

Okan Bayülgen'in Haber Global'de sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının konuklarından biri, hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan, yazar ve şarkıcı Ömür Gedik'ti.

"ET YİYELİM AMA HAYVANLARI ÖLDÜRMEYELİM"

Ömür Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları iddia edilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını da açıkladı.

Ömür Gedik'ten akıl almaz istek! Okan Bayülgen şaştı kaldı! Et yiyelim ama...

Ömür Gedik, "Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum" demesiyle Okan Bayülgen ve izleyicileri şoke etti.

Ömür Gedik'ten akıl almaz istek! Okan Bayülgen şaştı kaldı! Et yiyelim ama...

"ÇİP VAR ÇİP"

Programın konuklarından Koray Avcı, Gedik'e, "Suni etin içinde ne var?" diye sorması üzerine suni etin içinde ne olduğunu bilemeyen Gedik önce, "Çip var, çip" cevabı ile şaka yapmaya çalıştı. Gedik ardından, "Sanırım labaratuarda üretiyorlar." dedi.

Ömür Gedik, Koray Avcı'nın "Yani kimyasal olacak." sözleri karşısında ise dondu kaldı.

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