Omur Pektas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omur Pektas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omur Pektas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omur Pektas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omur Pektas 6 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omur Pektas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Omur Pektas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omur Pektas'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Omur Pektas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Omur Pektas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Omur Pektas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omur Pektas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Stocksund U17

1 Ocak 2020 yılında Stocksund U19

1 Ocak 2020 yılında IFK Stocksund

24 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

Omur Pektas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omur Pektas şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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