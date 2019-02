Omurilik felçlilerine umut için koşacaklar

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings For Life World Run 2019'a Türkiye'de yine İzmir ev sahipliği yapacak.

Tüm dünyada aynı anda başlayacak koşunun duyurusu ise bugün İstanbul'da gerçekleşen bir basın toplantısı ile yapıldı. Basın toplantısı Burcu Esmersoy'un sunumu, Wingsfor Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter'ın katılımıyla Grand Tarabya Oteli'nde gerçekleştirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, TOFD Başkanı Ramazan Baş'ın katılım sağladığı toplantıda, Wingsfor Life Türkiye elçileri ünlü oyuncular Anıl Altan ve Ayça Erturan, yaşam koçu Ayşe Tolga, Redbull sporcuları 5 kez Türkiye ralli şampiyonluğu bulunan Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi Lena Erdil ve 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu olan Ahmet Arslan da yer aldı.

Wings For Life etkinliklerinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Wings For Life CEO'su Anita Gerhardter, "Çünkü bildiğiniz gibi tıbbı araştırmalar maliyetli. Yıllar boyu bu tip araştırmalara daha fazla fon bulabiliriz diye düşünüyorduk. Wings For Life bu amaca yönelik kuruldu" dedi.

Fonladığı araştırmalar sayesinde bir omurilik felçlisinin desteksiz adım atmaya başladığını belirten Anita Gerhardter, "Bu çok gurur duyduğumuz bir proje. İsviçre'de başlatılan bir proje. Elektrikli uyaranla beraber uzun zamandır omurilik felcinden yatan 1 hasta ayağa kalkıp, desteksiz olarak birkaç adım attı. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin bu yıl da en büyük ve en başarılı koşulardan birini organize etmesini bekliyorum. Wings For Life World Run ile daha fazla projeyi fonlama imkânı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR MERKEZİN OLMAMASINDAN ŞİKAYETÇİLER

Türkiye'de yaklaşık 250 bin kişinin omurilik felçlisinin olduğunu söyleyen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı (TOFD) Ramazan Baş, "Her yıl çeşitli kazalarda omurilik felçlilerine yenileri ekleniyor. Bunun başında trafik kazaları geliyor. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Yaptırım cezaları artsın, eğitimler anaokulunda başlasın. Ama ne yazık ki ülkemizde her türlü hakka sahip olduğunu düşünen insanlar trafikte. Eğitimsiz, dikkatsiz, bedelinin ne olacağını bilmeyen, benim başıma gelmez diyen insanlar, birçok insanın felaket yaşamasına sebep oluyor" diye konuştu.

Türkiye'de omurilik felçlilerinin rehabilitasyonunu yapabilecek tam teşekküllü bir merkezin olmamasından şikâyetçi olan TOFD Başkanı, "Ne yazık ki İsviçre nüfusu 8 buçuk milyon. Ama en az 6 tane tamamen omurilik felçlilerine hizmet veren merkezler var" dedi.

TOFD Ramazan Baş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ülkemizde bilim adamlarımız bu konuyla ilgili dünyanın her yerindeki gelişmeleri izliyorlar. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın her yerindeki gelişmeleri izliyoruz."

"BEN YAŞAMAYI TERCİH ETTİM"

1994 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu omurilik felci olan Semra Çetinkaya ise, "Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmak hiç kolay bir şey değil. Kabullenme süresi çok zor. Ancak bunu iyi rehabilitasyon merkezlerinde tedavi olduğunuzda daha dik oturabiliyorsunuz. Ben yaşamayı tercih ettim. Bazen sadece adım atmak değil yaşamak. Tekerlekli sandalyede de olsa yaşamın içindeyim. Burada bir fon sağlanması, farkındalık yaratılması bizim için çok heyecan verici. Ben biraz geç kalmış olabilirim ama yeni omurilik felçlisi olanlara çok güzel bir umut olacak" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN DEĞİL HER GÜN..."

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da etkinlikte yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Elimden geldiğince bu tür etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Bu sene Wings For Life'ta ilk senem olacak. Daha önce yoğunluğum sebebiyle katılamamıştım. Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş'ın yaptığı çalışmaları yıllardır biliyorum. Bu konuda çok fazla emek sarf ettiğini ve farkındalık yaratmak amacıyla çok fazla çaba sarf ettiğini de biliyorum. Etkinliğe katılan, destek olan bütün markalara da kendi adıma teşekkür ederim. İlla başınıza gelmesi gerekmiyor. Bir şekilde bizim de farkındalık yaratarak sadece bir gün değil her gün bu konuda çalışmalar yapması" şeklinde açıklamada bulundu.

DHA