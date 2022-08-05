Ön araştırma tamamlandı! Rekabet Kurumu'ndan Nesine.com hakkında soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada (Nesine.com) hakkında münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmanın karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulunduğu aktarılarak soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.

NESİNE COM HAKKINDA

2006 yılından bugüne Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yasal elektronik bayii olarak hizmet veren D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. markası Nesine.com; şans oyunlarının güvenilir ve yenilikçi sitesidir.

DOL bünyesinde yer alan Nesine.com aynı zamanda Milli Piyango İdaresi'nin de yasal elektronik bayisidir. Ayrıca 2006 yılından 20.07.2011 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdürlüğü'nün yasal elektronik bayiliğini de güvenle sürdüren Nesine.com halen güncel at yarışı bülteni ve yarış sonuçları gibi bilgilere yer vermektedir.

Üyelerine İddaa maçlarını canlı izleme imkanı sunan Nesine.com, bir çok İddaa liginden maçları, hem web sitesi üzerinden hem de mobil platformlarından Kasım 2012'den bu yana yayınlayan elektronik bayidir.

Bahsin yeni fenomenlerini buluşturmayı ve üyelerine birlikte kazanmanın yolunu açmayı hedefleyen Nesine.com, milyonlarca üyeyi bir araya getiren İddaa kupon paylaşım platformu KUPONDAŞ'ı hizmete açmıştır.

Konusunda uzman yorumcular tarafından hazırlanan İddaa kuponları, güne özel seçimler ve Nesine TV’de yayınlanan yorum videolarıyla,

Anlaşılır ve kapsamlı maç istatistik bilgisiyle,

Kullanıcı dostu tasarımıyla,

Kazançları 7/24 tüm anlaşmalı bankaların hesaplarına ANINDA yatırmasıyla,

Gelişmiş iPhone ve Android uygulamaları ve ayrıca mobil cihazlardan bahis yapabilmelerini sağlayan cihaz uyumlu mobil web sitesi ile,

Milli Piyango İdaresi’nin yasal elektronik bayisi olma ve Spor Toto oynatma özelliğiyle,

Türk sporuna ve sporseverine kaynak yaratan projeleriyle, ve tüm bunları üyeleri sayesinde gerçekleştiren "Türkiye’nin Bahis Sitesi"dir.