Ön Avurt ne demek, TDK'ya göre Ön Avurt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ön avurt ne demek? Ön avurt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ön avurt kelimesi. Peki ön avurt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ön avurt nedir, ön avurt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖN AVURT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ön avurt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ön avurt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avurdun ön bölümü



ÖN AVURT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ön avurt ünsüzü

