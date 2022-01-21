Ön Büro Müdürü-Otel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ön Büro Müdürü-Otel maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ön Büro Müdürü-Otel pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ön Büro Müdürü-Otel nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ön Büro Müdürü-Otel olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ön Büro Müdürü-Otel Maaşı Ne Kadar? 2022 Ön Büro Müdürü-Otel Maaşları

Ön Büro Müdürü-Otel maaşı ortalama olarak aylık 10500_TL'dir. En düşük Ön Büro Müdürü-Otel maaşı 1000_TL, En yüksek ise 20000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön Büro Müdürü-Otel iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1411.02

Meslek Adı :

Ön Büro Müdürü-Otel

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Otel Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama vb. işletmelerde, müşteriler için rezervasyon alınması, karşılanması, kabul ve bilgilendirilmesi, sorunlarının çözümlenmesi, çıkış ve çıkış sonrası işlemleri ile konuğa özel hizmetin verilmesinden sorumlu olan personeli, yönetme , kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ön Büro Müdürü (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Departmanındaki personelin çalışma programlarını hazırlamak, çalışanları kontrol etmek ve eksiklikleri düzeltmek,önemli konular hakkında genel müdürü bilgilendirmek,

b) Ön büronun bütçesini muhasebe müdürü ile hazırlamak,

c) Acenta ve şirketlerle yapılan ücret sözleşmelerini, satış departmanı ile birlikte hazırlamak

d) Rezervasyonların kontrolünü yapmak,

e) Rezervasyonlara göre oda hazırlatmak ve kontrol etmek,

f) Özel müşteriler için (VİP) oda hazırlatmak,

g) Grup rezervasyonları için önceden odaları hazırlatmak (blokaj atmak),

h) Blokaj işlemi yapılan odalar hakkında housekeeping yöneticisine bilgi vermek,

i) Konuk beklentileri ve isteklerinin karşılanmasını sağlamak,

j) Ön büro tarafından hazırlanan raporları (odaların doluluk oranı, kalan kişi sayısı, alınan ücretler, rezervasyonlar vb) kontrol etmek ve eksiklikleri düzeltmek,

k) İlgili departman yöneticileri ile koordinasyonu sağlayarak gerekli organizasyonları yapmak,

l) Gün sonu raporlarının kontrolünü yapmak,

m) Ön büronun gelir ve gider işlemlerini takip ve kontrol etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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