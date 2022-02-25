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Ön Denetim ne demek, TDK'ya göre Ön Denetim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ön Denetim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ön Denetim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ön Denetim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ön Denetim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ön Denetim ne demek, TDK'ya göre Ön Denetim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ön denetim ne demek? Ön denetim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ön denetim kelimesi. Peki ön denetim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ön denetim nedir, ön denetim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÖN DENETİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ön denetim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ön denetim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılması düşünülen bir işe başlamadan önce gereken araştırmanın ve incelemenin yapılması

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