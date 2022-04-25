Ön Dökümlü Beton Kürcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Ön Dökümlü Beton Kürcüsü Tanımı;

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Ön Dökümlü Beton Kürcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ön Dökümlü Beton Kürcüsü Maaşları

Ön Dökümlü Beton Kürcüsü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ön Dökümlü Beton Kürcüsü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön Dökümlü Beton Kürcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.18

Meslek Adı :

Ön Dökümlü Beton Kürcüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ön dökümlü elemanların üretildiği fabrikalardaki buhar kazanını çalıştıran, ön dökümlü elemanların kürlenmesi için belirlenen kür rejimini uygulayan, kullandığı ekipmanların periyodik bakımını yapan ve mesleki gelişim için gerekli faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ön Dökümlü Beton Kürcüsü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Kazanı çalıştırmak

e) Buharı oluşturmak

f) Kazanı ateşlemek

g) Kürleme işlemi için tesisatın uygunluğunu kontrol etmek

h) Termometre yerleştirmek

i) Kürleme süresini ayarlamak

j) Periyodik bakım ve kontrolleri yapmak

k) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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