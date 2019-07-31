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  3. (ön haber) Albayrak, Emre Mor transferini doğruladı!

(ön haber) Albayrak, Emre Mor transferini doğruladı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transferi birazdan KAP'a bildireceğiz" dedi.

(ön haber) Albayrak, Emre Mor transferini doğruladı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transferi birazdan KAP'a bildireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ***GÖRÜNTÜLER BİRAZDAN GEÇİLECEK***

- Albayrak'ın açıklamaları

DHA

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