(ön haber) Albayrak, Emre Mor transferini doğruladı!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transferi birazdan KAP'a bildireceğiz" dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transferi birazdan KAP'a bildireceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ***GÖRÜNTÜLER BİRAZDAN GEÇİLECEK***
- Albayrak'ın açıklamaları
DHA
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