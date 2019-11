On ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Rus askeri unsurlarının on ikinci ortak kara devriyesini gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki on ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen on ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/OOwqvtVwi4#MSB #TSK pic.twitter.com/i0i33It3Hi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2019

