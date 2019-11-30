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On ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurları, on ikinci ortak kare devriyesini Kamışlı-Derik bölgesindeki 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta gerçekleştirdi.

On ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Rus askeri unsurlarının on ikinci ortak kara devriyesini gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki on ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen on ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." 

 

 

 

 

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