Ön İplik Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ön İplik Operatörü görev tanımı nedir, Ön İplik Operatörü ne iş yapar, Ön İplik Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ön İplik Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ön İplik Operatörü Tanımı;

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Ön İplik Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ön İplik Operatörü Maaşları

Ön İplik Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Ön İplik Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön İplik Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.34

Meslek Adı :

Ön İplik Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ön iplikhanede kullanılan makinelerde elyafın/şeridin getirilmesi, bağlanması, makinelerin beslenmesi, makinelerin istenilen ürüne göre ayarlarının yapılması, ürüne verilecek katkı maddelerinin verilmesi, imalat sürecinin kontrol edilmesi, üretim hatalarının belirlenmesi, hataların ilgili yerlere iletilmesi, makinelerin çıktılarının uygun şekilde boşaltılması ve taşınması gibi işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ön İplik Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kullandığı makinelere elyafı/şeridi getirmek,

b) Elyafı/şeridi makineye bağlamak, makineleri beslemek,

c) Makinelerin istenilen ürüne göre ayarlarını yapmak,

d) Ürüne verilecek katkı maddelerini vermek,

e) Makinenin çalışmasına nezaret etmek, üretim hatalarını belirlemek,

f) Yetkisi dâhilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirine bildirmek,

g) Makinelerin çıktılarını uygun şekilde boşaltmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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