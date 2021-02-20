Ön Muhasebeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Muhasebeci Maaşları, Ön Muhasebeci İş İlanları

Ön Muhasebeci görev tanımı nedir, Ön Muhasebeci ne iş yapar, Ön Muhasebeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ön Muhasebeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ön Muhasebeci Tanımı; İşletmeye ait işlem ve değerlerin genel muhasebeden önceki sınıflama ve kaydetme işlemlerini yapan ve resmi evrakların genel muhasebeye düzgün olarak akışını sağlayan kişidir.

Ön Muhasebeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Muhasebeci Maaşları

Ön Muhasebeci maaşı ortalama aylık 3250 - TL'dir. En düşük Ön Muhasebeci maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön Muhasebeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ön Muhasebeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Ön Muhasebeci Ne İş Yapar?

a) Stok takibi yapmak,

b) Cari hesap takibi yapmak,

c) Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paraların, ödenen çeklerin, yapılan veya gelen havalelerin takibini yapmak,

d) Müşterilerden alınan çek ve senetler ile satıcılara verilen çek ve senetlerin takibini yapmak,

e) Fatura ile yapılan mal ve hizmet alım/satımlarının takibini yapmak,

f) Henüz fatura edilmemiş ancak teslimi yapılmış malların takibini yapmak,

g) Personelin ay içerisinde kaç gün çalıştığı ne kadar ücreti hak ettiği ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye,nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin takibini yapmak,

h) Resmi evrakları düzenlemek, tasnif etmek, kaydetmek ve düzgün bir şekilde ilgili yerlere dosyalamak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak,

Ön Muhasebeci Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Ön Muhasebeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ön Muhasebeci mesleğinin meslek kodu 4311.06 olarak belirlenmiştir

Ön Muhasebeci Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4) genellikle masa başında ve bilgisayar ile çalışmalarını gerçekleştirir. İyi aydınlatılmış, havalandırma sistemine sahip, temiz ve sakin ofis ortamlarında çalışır. Çalışma koşulları düzenli olmakla birlikte, iş yoğunluğunda veya işletmelerin yoğun çalışma gerektirdiği dönemlerde hafta sonları veya mesai saatleri dışında da çalışmaları gerekebilir. Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4) kuruluş içindeki çalışanlarla, bölüm yöneticileri ve kuruluş dışındaki müşteri ve tedarikçilerle iletişim halindedir. Görevlerini yaparken ön muhasebe bölümündeki diğer çalışanların yanı sıra vergi dairelerinin personeliyle, Sosyal Güvenlik Kurumu personeliyle, hukuk, muhasebe, bütçe, finans, pazarlama, üretim, kalite, iş sağlığı ve güvenliği gibi diğer bölüm çalışanları ile koordineli olarak çalışır. Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4) genellikle ofis ortamında görev yaptığı için meslek hastalığı ve iş kazası riski az olmakla beraber çalışılan ortamın riskleriyle karşı karşıya kalabilmekte ve çalışanlarda boyun fıtığı ve sırt ağrıları yaşanabilmektedir

Ön Muhasebeci Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, harici bellek ve benzeri) 2. İletişim araçları (telefon, tele-konferans sistemleri, faks, internet erişimi ve benzeri) 3. Kaynak ve uygulama dokümanları (genel formlar, prosedürler, iş talimatları, toplu/ bireysel iş sözleşmeleri ve benzeri) 4. Kırtasiye malzemeleri (kâğıt, kalem, delgeç, tel zımba ve benzeri) 5. Muhasebe kaynakları ve ilgili yazılımlar 6. Ofis araçları (fotokopi makinesi, evrak imha cihazı, hesap makinesi, kilit sistemi içeren evrak dolabı ve benzeri)

Ön Muhasebeci Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Bilgisayarda kullanılan ofis programları/mesleki programlar bilgi ve becerisi 4. Dosyalama ve arşivleme bilgisi 5. Ekip içinde çalışma becerisi 6. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 7. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 8. Kayıt tutma ve raporlama becerisi 9. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 10. Mesleki terim bilgisi 11. Öğrenme ve öğrendiğini aktarma becerisi 12. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 13. Temel düzeyde bankacılık işlemleri bilgisi 14. Temel düzeyde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı bilgisi 15. Temel düzeyde kambiyo bilgisi 16. Temel düzeyde kıymetli evrak bilgisi 17. Temel düzeyde genel muhasebe bilgi ve becerisi 18. Temel düzeyde Türk Ticaret Kanunu esasları bilgisi 19. Temel düzeyde vergi mevzuatı bilgisi 20. Temel işletme bilgisi

Ön Muhasebeci Tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dâhilinde karar vermek 2. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 3. Çalışmalarında planlı ve organize olmak 4. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 6. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak 7. Ekip içerisinde uyumlu çalışmak 8. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 9. Göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri izlemek ve uygulamak 10. Güvenli çalışma şartlarına uymak 11. İnsan ilişkilerine özen göstermek 12. İşyeri çalışma prensiplerine uymak 13. İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek 14. İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak 15. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek 16. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek 17. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak 18. Meslek etiğine uygun davranmak 19. Problemleri eksiksiz olarak yöneticilerine aktarmak 20. Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almak 21. Sorunlar karşısında çözüme yönelik yaklaşımlarda bulunmak 22. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek 23. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

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