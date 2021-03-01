On Numara çekiliş sonuçları 1 Mart 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 1 Mart Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 1 Mart 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 1 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 Mart Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

1 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 26 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

26 Şubat Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

01 05 16 30 32 37 38

39 42 44 49 50 53 62 67

68 70 71 74 77 79 80

On Numara'nın 26 Şubat Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 10 bilen 2 kişi 503.498,15 TL kazandı.

9 bilen 25 kişi 5.745,90 TL, 8 bilen 682 kişi 263,25 TL, 7 bilen 6 bin 861 kişi 49,70 TL, 6 bilen 41 bin 451 kişi 8,85 TL ve 0 bilen 78 bin 20 kişi 6,40 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...