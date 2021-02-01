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  3. On Numara çekiliş sonuçları 1 Şubat 2021 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 1 Şubat 2021 (MPİ)

On Numara'nın 1 Şubat Pazartesi günkü çekilişi için heyecan dorukta. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 1 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları 1 Şubat 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 1 Şubat Pazartesi günkü çekilişi için heyecan dorukta. On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu.  İşte On Numara 1 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 1 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

1 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 29 OCAK 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

29 Ocak 2021 Cuma günü yapılan On Numara çekilişinde şanslı numaralar:

04 07 12 13 19 25 26
27 31 36 39 42 43 50 54
60 65 69 71 78 79 80

On Numara çekiliş sonuçları 29 Ocak 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara her hafta çarşamba günü saat 20:00'de Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

On Numara biletindeki numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını çevrimiçi olarak da öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara "Sen seç", "Sistem oyunu" veya "Çoklu çekiliş" şeklinde oynanabilmektedir.

On Numara kuponu için Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolundan kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

Bayilerde satışı gerçekleştirilen On Numara için kuponunu doldurmak istemeyen şans oyunuseverler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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