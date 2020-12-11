Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması! 1 futbolcu pozitifBahçeli'den skandal bildiriye tepki!On Numara çekiliş sonuçları 11 Aralık 2020 (MPİ)Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden başörtüsü kararıŞanlıurfa'da tüpten sızan gaz patlamaya neden oldu: 3 yaralıKulislere bomba gibi düşen iddia! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?Kocaeli’de kaçakçılık operasyonu: 40 bin TL değerinde cep telefonu ele geçirildiHafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştıSON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem!İbrahim Tatlıses'e 43 yaş küçük sevgilisinden darbe! Tek kalemde sildi
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. On Numara çekiliş sonuçları 11 Aralık 2020 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 11 Aralık 2020 (MPİ)

On Numara 11 Aralık 2020 çekilişi için heyecan dorukta. . On Numara'nın düzenlenen son çekilişinde devreden büyük ikramiye 716.320 TL oldu. Peki On Numara 11 Aralık çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte On Numara 11 Aralık 2020 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 11 Aralık 2020 (MPİ)

Şans oyunu severler 11 Aralık Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaraları merak öğrenmek için arama yapıyor. Peki  Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü On Numara'nın 11 Aralık çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu akşam kaç kişi büyük ikramiyeyi kazandı? Yoksa büyük ikramiye devir mi etti? Tüm bu soruların cevapları burada. İşte 11 Aralık Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar... Herkese bol şans!

ON NUMARA 11 ARALIK 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

11 ARALIK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

07.12.2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 Aralık Pazartesi günkü On Numara çekilişinde şanslı numaralar:

04 05 16 27 28 29 30
36 38 39 40 46 47 54 64
66 67 69 71 72 74 78

on.jpg

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara her hafta çarşamba günü saat 20:00'de Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

On Numara biletindeki numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını çevrimiçi olarak da öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 27 Kasım 2020 (MPİ)

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara "Sen seç", "Sistem oyunu" veya "Çoklu çekiliş" şeklinde oynanabilmektedir.

On Numara kuponu için Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolundan kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

On Numara çekiliş sonuçları 27 Kasım 2020 (MPİ)

Bayilerde satışı gerçekleştirilen On Numara için kuponunu doldurmak istemeyen şans oyunuseverler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

On Numara çekiliş sonuçları 27 Kasım 2020 (MPİ)

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT