On Numara çekiliş sonuçları 12 Mart 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 12 Mart Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 12 Mart 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 12 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12 Mart Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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12 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 8 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

8 Mart Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

08 14 23 24 25 28 37

43 44 46 47 50 52 59 60

67 68 72 73 76 77 78

On numara'nın 8 Mart Pazartesi günü yapılan çekilişinde 10 bilen çıkmadı.

On Numara'da 9 bilen 28 kişi 4.591,45 TL, 8 bilen 638 kişi 251,85 TL, 7 bilen 6 bin 499 kişi 46,95 TL, 6 bilen 39 bin 145 kişi 8,20 TL ve 0 bilen 66 bin 532 kişi 6,75 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...