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  3. On Numara çekiliş sonuçları 12 Mart 2021 (MPİ)

On Numara çekiliş sonuçları 12 Mart 2021 (MPİ)

On Numara'nın 12 Mart Cuma günkü çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. On Numara'da beklenen büyük ikramiye tutarı 242 bin 417 TL. On Numara çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 12 Mart 2021 çekiliş sonuçları ve ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları 12 Mart 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 12 Mart Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 12 Mart 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 12 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12 Mart Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

12 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 8 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

 

8 Mart Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

08 14 23 24 25 28 37
43 44 46 47 50 52 59 60
67 68 72 73 76 77 78

On numara'nın 8 Mart Pazartesi günü yapılan çekilişinde 10 bilen çıkmadı.

On Numara'da 9 bilen 28 kişi 4.591,45 TL, 8 bilen 638 kişi 251,85 TL, 7 bilen 6 bin 499 kişi 46,95 TL, 6 bilen 39 bin 145 kişi 8,20 TL ve 0 bilen 66 bin 532 kişi 6,75 TL kazandı.

On Numara çekiliş sonuçları 8 Mart 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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