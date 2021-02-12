On Numara çekiliş sonuçları 12 Şubat 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 12 Şubat Cuma günkü çekilişi için heyecan dorukta. On Numara'Da eklenen büyük ikramiye 130 bin TL. İşte On Numara 12 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 12 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın 12 Şubat 2021 Cuma günkü çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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ON NUMARA 8 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan çekilişinde şanslı numaralar:

05 07 08 12 15 18 20

21 22 25 28 31 42 45 49

55 58 65 68 72 77 78

On Numara'nın 8 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 10 bilen 1 kişi 494.273,80 TL'nin sahibi oldu.

9 bilen 38 kişi 3.458,55 TL, 8 bilen 714 kişi 230.05 TL, 7 bilen 6 bin 914 kişi 45,10 TL, 6 bilen 41 bin 563 kişi 7,90 TL ve 0 bilen 61 bin 650 kişi 7,45 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

On Numara her hafta çarşamba günü saat 20:00'de Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

On Numara biletindeki numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını çevrimiçi olarak da öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara "Sen seç", "Sistem oyunu" veya "Çoklu çekiliş" şeklinde oynanabilmektedir.

On Numara kuponu için Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolundan kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsiniz.

Bayilerde satışı gerçekleştirilen On Numara için kuponunu doldurmak istemeyen şans oyunuseverler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.