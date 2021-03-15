On Numara çekiliş sonuçları 15 Mart 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 15 Mart Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 12 Mart 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 15 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

15 Mart Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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15 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 12 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12 Mart Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 03 05 16 17 21 22

23 25 29 30 32 35 38 42

44 56 58 62 69 73 77

On Numara'nın 12 Mart Cuma günü yapılan çekilişinde 10 bilen 2 kişi 244.734,10 TL, 9 bilen 39 kişi 3.357,75 TL, 8 bilen 683 kişi 239,65 TL, 7 bilen 7 bin 527 kişi 41,30 TL, 6 bilen 42 bin 154 kişi 7,75 TL ve 0 bilen 60 bin 960 kişi 7,50 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...