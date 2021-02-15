On Numara çekiliş sonuçları 15 Şubat 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 15 Şubat Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 15 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 15 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın 15 Şubat 2021 Pazartesi günkü çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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ON NUMARA 12 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın 12 Şubat 2021 Cuma günkü çekilişinde şanslı numaralar:

01 02 03 05 06 07 18

20 22 23 24 36 37 46 48

52 60 69 71 75 76 79

On Numara'nın 12 Şubat Cuma günü gerçekleşen çekilişinde 10 bilen 1 kişi 243.636,45 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

9 bilen 49 kişi 2.638,20 TL, 8 bilen 775 kişi 208,50 TL, 7 bilen 7 bin 332 kişi 41,85 TL, 6 bilen 43 bin 671 kişi 7,40 TL ve 0 bilen 60 bin 184 kişi 7,50 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...