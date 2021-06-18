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On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran 2021 (MPİ)

On Numara'da heyecan dorukta. Geçen çekilişten 115 bin 414 liralık devirli ikramiye tutarı bulunan On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki On Numara'nın 18 Haziran Cuma günkü çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara isabet etti. İşte On Numara 18 Haziran 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Geçen çekilişten 115 bin 414 liralık devirli ikramiye tutarı bulunan On Numara'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. On Numara'nın 18 Haziran Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler konuya ilişkin arama yapmaya başladı. İşte On Numara 18 Haziran 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...  

ON NUMARA 18 HAZİRAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

18 Haziran Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir....

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

18 HAZİRAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 14 HAZİRAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

14 Haziran Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 04 09 15 17 21 22
25 28 29 30 31 34 36 38
39 42 45 52 58 67 75

On Numara çekiliş sonuçları 14 Haziran 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları (MPİ)

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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