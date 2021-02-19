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On Numara çekiliş sonuçları 19 Şubat 2021 (MPİ)

On Numara'nın 19 Şubat Cuma günkü çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. 19 Şubat Cuma günkü On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin hangi rakamlara vurduğu merak konusu oldu. İşte On Numara 19 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları 19 Şubat 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 19 Şubat Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 19 Şubat 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 19 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'da kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

19 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 15 ŞUBAT 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara'nın 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan çekilişinde şanslı numaralar:

07 14 18 23 27 29 31
34 35 37 40 43 46 48 50
51 52 60 61 65 69 79

On Numara'nın 15 Şubat Pazartesi günü yapılan çekilişinde 10 bilen çıkmadı. On Numara'Da büyük ikramiye devretti. 

9 bilen 31 kişi 3.882,55 TL, 8 bilen 627 kişi 239,95 TL, 7 bilen 6 bin 151 kişi 46,45 TL, 6 bilen 36 bin 819 kişi 8.15 TL, 0 bilen 59 bin 148 kişi ise 7.10 TL kazandı.

On Numara çekiliş sonuçları 15 Şubat 2021 (MPİ)

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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