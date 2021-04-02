On Numara çekiliş sonuçları 2 Nisan 2021 (MPİ)

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. On Numara'nın 2 Nisan cuma günkü çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL. On Numara'nın 2 Nisan Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte On Numara 2 Nisan 2021 çekiliş sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA 2 NİSAN 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Nisan Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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ON NUMARA 29 MART 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

29 Mart Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

04 05 06 07 10 14 15

19 20 29 30 41 43 47 51

53 54 62 65 66 71 76

10 bilen 1 kişi 495.482,50 TL, 9 bilen 38 kişi 3.458,45 TL, 8 bilen 702 kişi 234,00 TL, 7 bilen 6 bin 705 kişi 46,55 TL, 6 bilen 40 bin 473 kişi 8,10 TL ve 0 bilen 63 bin 160 kişi 7,25 TL kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...